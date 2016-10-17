"Мотороллу" уничтожили абхазские террористы после отмашки Кремля из-за длинного языка его жены - волонтер

Об этом ссылаясь на инсайдерскую информацию написал волонтер Роман Доник на своей странице в Facebook.

"Завалили "Мотороллу" люди Абхаза (Ахра Авидзба) командира пятнашки (15 интернациональная бригада). С лета хотел вальнуть "Мотороллу" за то что его жена нахулиганила в Абхазии и назвала абхазов ч@рножо..ми козо@бами. Профинансировал акцию Ставрос Багателия, который был назначен Захарченко смотрящим за отжатой сетью АТБ", - сказано в сообщении.

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Как пишет волонтер, Абхаз долго просил у людей из кремля добро на устранение. "И вот только сейчас разрешили. После возвращения моторолки из командировки по зачистке бунтарей в Луганске", - отметил Доник.

Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ и в "ДНР" подтвердили факт смерти "Моторолы".