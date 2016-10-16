В Донецке уничтожен боевик "Моторола", его взорвали в лифте. СБУ потдверждает

В Службе безопасности Украины подтвердили факт смерти одного из главарей «ДНР» Арсена Павлова с позывным "Моторола". Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы ведомства Юрий Тандит.

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"Могу подтвердить информацию, о которой говорят сейчас СМИ об убийстве Арсена Павлова", - сказал он.

Также об этом со ссылкой на источники в группировке «ДНР» сообщили российские пропагандистские издания.

Ранее СМИ писали о покушении на «Моторолу» в июле. Тогда взрыв прогремел у больницы, в которую якобы ходил главарь боевиков.