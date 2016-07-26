Бои под Марьинкой: террористы применили новейшие снайперские винтовки, пытаясь захватить опорный пункт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, рассказывая о ситуации на Мариупольском направлении.

"Сутки начались напряженно: с 4 до 7 часов утра противник осуществлял обстрелы из тяжелого вооружения под Красногоровкой, Талаковкой. Там работали минометы 82-мм, пушки 122-мм и танк", - сказал он и отметил, что от прямого попадания осколочно-фугасного снаряда танка противника повреждены фундамент и внешняя стена школы №1.

В то же время, Лысенко отметил, что эпицентром боевых действий накануне была Марьинка. "После полудня незаконные вооруженные формирования начали вести снайперский огонь по нашим позициям. Такая, так сказать, "пристрелка" продолжалась до самого вечера. После 19 часов взвод пехоты российско-оккупационных войск пошел в прямую атаку, пытаясь овладеть нашим опорным пунктом. Бой длился более 2 часов, в итоге враг с потерями отступил", - сказал представитель АП.

Читайте также"ДРГ панически отступила": украинские военные отбили атаку диверсантов на опорный пункт в Марьинке

Примерно в это же время, также под Марьинкой, но на другой позиции, отметил Лысенко, состоялся еще один бой. По его словам, 30 боевиков под прикрытием деревьев и домов пошли вперед, "пытаясь овладеть нашей позицией".

"После часовой перестрелки в атаку пошел штурмовой отряд численностью до 10 боевиков, которые хотели прорваться на опорный пункт. Все это время действия оккупантов координировал наблюдательный пункт противника, но был вовремя обнаружен и уничтожен нашими бойцами выстрелами из СПГ. После этого отряд незаконных вооруженных формирований отступил, понес потери", - сообщил Лысенко.

Он отметил, что в этом бою, кроме стандартного пехотного вооружения – автоматов, пулеметов и гранатометов, враг применял новейшие снайперские винтовки калибра 12,7 мм.

К вечеру, по словам Лысенко, противник снова начал мощные минометные и артиллерийские обстрелы в Красногоровке и Талаковке.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 2 боевых столкновения и 27 вражеских обстрелов, 11 из них с применением тяжелого вооружения, отметил представитель АП.