В Авдеевской промзоне силы АТО отбили наступление боевиков

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. «К нашим позициям выдвинулась вражеская диверсионно-разведывательная группа численностью около восьми человек. Для ее уничтожения сразу отправились наши бойцы. Бой продолжался чуть более часа. Позже, запросив прикрытие из минометов, оккупанты отступили», - сказал пресс-секретарь.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО получили ранения 5 военных

Со стороны украинских военных потерь не было, а со стороны незаконного вооруженного формирования двое оккупантов погибли, трое получили ранения. Также после этого боя силы АТО взяли трофеи – пулемет и радиостанцию.

Позже противник усилил обстрелы, применив под Авдеевкой артиллерию, отметил Лысенко. Кроме стрельбы по позициям, оккупанты вновь попали в жилые кварталы, в результате чего повреждено шесть жилых домов, люди не пострадали.

В общей сложности, как отметил Лысенко, на Донецком направлении за минувшие сутки обстановка существенных изменений не претерпела: основные боевые действия велись на участке фронта Новоселовка Вторая – Авдеевка – Опытное - Невельское.

«Мощные минометные обстрелы наших позиций начались после 15 часов и не прекращались до полуночи», - сказал он.

По словам Лысенко, кроме вышеупомянутых позиций, вчера противник нарушал режим тишины на Светлодарской дуге, под Горловкой и в Песках.

«Всего на Донецком направлении вчера произошло одно боевое столкновение, 27 вражеских обстрелов. И 13 из них – с применением тяжелого вооружения», - сказал пресс-секретарь.

В то же время он отметил, что на Луганском направлении накануне почти весь день было спокойно.

«Боевые действия начались и велись с 21 часа до полуночи. В районе Новотошковского (Бахмутская трасса) противник применил миномет. Также враг нарушил режим тишины в Лопаскино (район Счастья), Золотом и Попаснянском районе», - сказал пресс-секретарь.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении было зафиксировано 5 вражеских обстрелов.