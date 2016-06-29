В АП подтвердили гибель на Донбассе оперного певца Василия Слипака

"К большому сожалению, подтвердилась информация о гибели Василия Слипака в районе проведения АТО. Это произошло сегодня утром, 29 июня, возле пос. Луганское Бахмутского района Донецкой области", - написал он на своей странице в Facebook.

Лысенко добавил, что тело погибшего доставлено в морг г. Бахмут.

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Ранее на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в зоне проведения АТО погиб оперный певец Василий Слипак, который воевал в рядах "Правого сектора". Лысенко, в свою очередь, сказал, что эта информация проверяется.