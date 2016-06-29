Под Донецком погиб известный украинский оперный певец Василий Слипак

11:07, 29 июня 2016
Война
10759 5

Сегодня в зоне АТО под Донецком погиб известный украинский оперный певец Василий Слипак, который был в рядах "Правого сектора".

Скріншот youtube.com

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Василий Слипак, оперный певец с мировым именем, который 19 лет жил и работал во Франции, в Парижской опере, но с начала российской агрессии бросил европейскую карьеру и вернулся защищать Родину, погиб на фронте под Донецком в рядах "Правого сектора", - сообщил Бутусов.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще шестеро ранены

По его словам, Василий Слипак избрал себе псевдоним "Миф" - сокращенно от Мефистофель из оперы "Фауст".

"Василий Слипак, великий артист и великий певец погиб как солдат. Как большой защитник своего народа. Это огромная потеря для каждого из нас. О нем будут писать книги, называть улицы, проводить концерты и рассказывать в школах и консерваториях", - написал Бутусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter