Под Донецком погиб известный украинский оперный певец Василий Слипак
Сегодня в зоне АТО под Донецком погиб известный украинский оперный певец Василий Слипак, который был в рядах "Правого сектора".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Василий Слипак, оперный певец с мировым именем, который 19 лет жил и работал во Франции, в Парижской опере, но с начала российской агрессии бросил европейскую карьеру и вернулся защищать Родину, погиб на фронте под Донецком в рядах "Правого сектора", - сообщил Бутусов.
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По его словам, Василий Слипак избрал себе псевдоним "Миф" - сокращенно от Мефистофель из оперы "Фауст".
"Василий Слипак, великий артист и великий певец погиб как солдат. Как большой защитник своего народа. Это огромная потеря для каждого из нас. О нем будут писать книги, называть улицы, проводить концерты и рассказывать в школах и консерваториях", - написал Бутусов.