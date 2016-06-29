Под Донецком погиб известный украинский оперный певец Василий Слипак

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Василий Слипак, оперный певец с мировым именем, который 19 лет жил и работал во Франции, в Парижской опере, но с начала российской агрессии бросил европейскую карьеру и вернулся защищать Родину, погиб на фронте под Донецком в рядах "Правого сектора", - сообщил Бутусов.

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По его словам, Василий Слипак избрал себе псевдоним "Миф" - сокращенно от Мефистофель из оперы "Фауст".

"Василий Слипак, великий артист и великий певец погиб как солдат. Как большой защитник своего народа. Это огромная потеря для каждого из нас. О нем будут писать книги, называть улицы, проводить концерты и рассказывать в школах и консерваториях", - написал Бутусов.