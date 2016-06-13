"Анаконда-2016": подразделения "ЛитПолУкрбриг" тренировались обезвреживать боевиков (фоторепортаж)

Механизированный батальон ВС Польши литовско-польско-украинской бригады, усиленный украинским аэромобильным взводом и ротой территориальной обороны, успешно выполнил операцию по обнаружению и нейтрализации бандформирований на полигоне "Новая Демба". Об этом украинский Генштаб сообщил в Facebook.

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По легенде учений, разведка многонациональной бригады обнаружила незаконное вооруженное формирование в населенном пункте. 5-й механизированный батальон получил задачу взять территорию под контроль, обеспечить безопасность гражданского населения и обезвредить противника.

Командир польского батальона приказал механизированной роте на БМП-1 окружить территорию проведения операции. Когда бандформирование отказалось сдаться, на место прибыло польско-украинское подразделение на "Хаммерах".

"Мы выполнили задание и нейтрализовали незаконное вооруженное формирование. Согласно сценарию, один военнослужащий был ранен, и мы отработали элемент медевакуации с поля боя. В целом, я доволен действиями подразделения. Хотя мы и из разных стран, но понимаем друг друга и выполняем общую задачу", — пояснил командир аэромобильного взвода старший лейтенант Игорь Штанько.

"С 6 по 10 июня мы координировали действия американских военнослужащих на нашем полигоне. А уже 11 июня взяли под оперативное руководство роту территориальной обороны. 5-й батальон усердно тренировался и теперь отвечает нашим требованиям. "Анаконда-2016" — это уникальное обучение, ведь мы выполняем задачи в очень динамической оперативной среде. Наверное, это самый ценный опыт для офицеров штаба в отработке оперативной совместимости во время будущих операций", — отметил заместитель командира бригады полковник Владимир Юданов.

За выполнением практических действий наблюдали Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич и командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Они остались довольны профессионализмом участников обучения.