"Анаконда-2016": в Польше стартовали военные учения с участием "ЛитПолУкрбриг" (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, церемония открытия учений состоялась под руководством командира "ЛитПолУкрбриг" бригадного генерала Адама Йокса.

Во время вступительного слова Йокс отметил важность участия многонациональных подразделений в "Анаконде-2016". По его словам, эти учения открывают широкие возможности для углубления сотрудничества между странами-партнерами, позволяют повысить уровень подготовки и укрепить взаимопонимание между военнослужащими.

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В свою очередь заместитель командира бригады полковник Владимир Юданов подчеркнул, что для Литовско-польско-украинской бригады это первое значительное мероприятие боевой подготовки с момента ее открытия 26 января 2016 года. Орган военного управления разворачивает операционный командный пункт, который будет руководить подразделениями во время имитации операции по стабилизации.

"Анаконда-2016" дает управлению бригады и подразделениям возможность подтвердить совместимость, а также наладить сотрудничество с существующими и потенциальными партнерами", – добавил Йокс.

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В частности, украинский взвод 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вошел в состав польского батальона. Во время выполнения учебных заданий будет проверено применение многонациональных подразделений на тактическом уровне.

Учения "Анаконда-2016" проходят на крупнейших полигонах Польши. В них принимают участие более 31000 военнослужащих из 23 стран мира.

Как сообщал УНИАН, штаб Литовско-польско-украинская бригада был открыт в Люблине в конце января 2016 года, а уже 1 февраля бригада начала первые совместные учения.