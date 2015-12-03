Павлополь и Пищевик из "серой зоны" перешли под контроль Украины – Генштаб

Украина вернула себе контроль над Павлополем и Пищевиком в Донецкой области.

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Об этом заявил спикер Генштаба Владислав Волошин, передает "112 Украина".

"Эти 2 населенных пункта, и Павлополь, и Пищевик, находились в так называемой "серой зоне". То есть это полоса, которая идет вдоль линии разграничения сторон. И около населенного пункта Гнутово, по дороге от Павлополя до Мариуполя, находился контрольный пункт въезда-выезда Гнутово. Теперь этот контрольный пункт будет перенесен в район Пищевика, немного ближе в серую зону", - рассказал Владислав Волошин.

"Эти 2 населенных пункта не были под контролем банд незаконных формирований, там просто не было ни администрации, ни законной украинской власти. Теперь там будет стоять военная комендатура, представители Министерства внутренних дел, служба чрезвычайных ситуаций и военно-гражданская администрация. В Павлополе также возобновят автобусные маршруты до Мариуполя", - добавил он.

Отметим, 25 ноября глава Донецкой ВГА павел Жебривский уже сообщал о том, что планирует перенести пункт пропуска из Гнутово в Пищевик-Павлополь.