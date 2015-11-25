На Донетчине решили перенести пункт пропуска из Гнутово в Пищевик-Павлополь

Сегодня, 25 ноября, принято решение о переносе пропуского пункта из Гнутово в Пищевик-Павлополь.

Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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"Это позволит перенести блокпосты от Мариуполя, упростит жизнь мариупольцам, а также выведет несколько населенных пунктов из серой зоны. Большая благодарность командованию АТО", - написал он.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 ноября, на пунктах пересечения линии разграничения скопились огромные очереди.