На Донетчине решили перенести пункт пропуска из Гнутово в Пищевик-Павлополь
Жебривский говорит, что это позволит перенести блокпосты от Мариуполя.
Сегодня, 25 ноября, принято решение о переносе пропуского пункта из Гнутово в Пищевик-Павлополь.
Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
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"Это позволит перенести блокпосты от Мариуполя, упростит жизнь мариупольцам, а также выведет несколько населенных пунктов из серой зоны. Большая благодарность командованию АТО", - написал он.
Как сообщалось ранее, сегодня, 25 ноября, на пунктах пересечения линии разграничения скопились огромные очереди.
Сегодня совместно с командованием АТО приняли решение о переносе КПВВ из Гнутово в Піщевик-Павлополь. Это даст возможность...Posted by Павел Жебривский on 25 ноябрь 2015 г.