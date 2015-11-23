Боевики на Донбассе разворовывают средства, выделенные Россией на содержание воинских частей - разведка
Боевики бригады 1 АК разворовывают средства, которые Россия выделяет на содержание воинских частей.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Средства и материальные ценности, выделяемые российской стороной на содержание воинских частей, разворовываются командованием и используются в собственных интересах", - говорится в сообщении.
Читайте такжеРазведка раскрыла фамилию замначальника Генштаба РФ, который инспектирует боевиков на Донбассе
Отмечается, что по приказу командира 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК генерал-майора Соколова с целью компенсации недостачи из денежного обеспечения военнослужащих подчиненных подразделений изымаются средства на ремонт вооружения и военной техники.
Кроме того, ответственные лица для сокрытия фактов хищения осуществляют списание материально-технических средств и горюче-смазочных материалов.
Ранее украинская разведка сообщала, что комиссия Генштаба ВС РФ прибыла с целью проверки состояния дел в соединениях и частях 1-го армейского корпуса 12-го командования резерва Южного ВО ВС РФ.