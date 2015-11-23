Боевики на Донбассе разворовывают средства, выделенные Россией на содержание воинских частей - разведка

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Средства и материальные ценности, выделяемые российской стороной на содержание воинских частей, разворовываются командованием и используются в собственных интересах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по приказу командира 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК генерал-майора Соколова с целью компенсации недостачи из денежного обеспечения военнослужащих подчиненных подразделений изымаются средства на ремонт вооружения и военной техники.

Кроме того, ответственные лица для сокрытия фактов хищения осуществляют списание материально-технических средств и горюче-смазочных материалов.

Ранее украинская разведка сообщала, что комиссия Генштаба ВС РФ прибыла с целью проверки состояния дел в соединениях и частях 1-го армейского корпуса 12-го командования резерва Южного ВО ВС РФ.