В оккупированный Донецк прибыл замглавы российского Генштаба – разведка

В Донецк прибыла инспекционная группа во главе с заместителем начальника Генштаба вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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«Установлено, что с целью проверки положения дел в соединениях и частях 1-го армейского корпуса 12-го командования резерва Южного ВО ВС РФ в Донецк прибыла комиссия Генерального штаба ВС РФ. По имеющимся данным, комиссию возглавляет один из заместителей начальника ГШ ВС РФ», - говорится в сообщении.

С целью демонстрации нормальных условий размещения личного состава командованием 1-го армейского корпуса было срочно собрано из всех подчиненных подразделений и передано 3-й отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) мебель и имущество для оборудования спального помещения для личного состава. Указанная «показуха» не была оценена руководством инспекционной группы, подчеркнули разведчики.