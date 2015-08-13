Генштаб объяснил, почему силы АТО вовремя не отреагировали на вторжение российских войск в Украину в 2014-м

Об этом во время брифинга заявил представитель Центрального научно-исследовательского института Вооруженных Сил полковник Виктор Шидлюх, представляя отчет генштаба Минобороны относительно хода военных действий летом 2014 года, передает "Украинская правда".

При этом в ответ на вопрос о том, почему силы АТО не подготовились к отражению атак войск РФ, он заявил, что получить достоверную информацию о наступлении врага удалось лишь 25 августа, а вторжение произошло в ночь с 25-го.

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"Информация о вторжении поступает постоянно, но преимущественно она является фейковой. То, что РФ прибегнет к полномасштабному вторжению без объявления войны, не ожидалось", - отметил Шидлюх.

Согласно данным Генштаба, с 24 на 25 августа на восток Украины российские войска вторглись на двух направлениях: на Мариупольском и в направлении на юг от Луганска. И по каждому направлению "было задействовано по четыре группы войск РФ".

Ранее сегодня в Генштабе заявили, что в августе прошлого года на территорию Украины было введено около 4 тыс. российских военных, сказал полковник Шидлюк.

В Украину тогда вторглись около 8 батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации:

«На Луганском направлении - четыре (от 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, 19-й отдельной мотострелковой бригады, 64-го полка морской пехоты Северного флота 98-й воздушно-десантной дивизии и 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии)», - отметил он.

Кроме того, по данным Шидлюха, «на Донецком - четыре (от 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии, 19-й отдельной мотострелковой бригады, 8-й отдельной мотострелковой бригады, 31-й и 56-й отдельных десантно-штурмовых бригад)».