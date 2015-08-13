Генштаб назвал число российских военных, которые вторглись в Украину в августе 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины, который подчинен начальнику Генштаба, полковник Виктор Шидлюх сегодня на брифинге в Киеве, представляя доклад по анализу вторжения Российской Федерации в августе 2014 года на территорию нашего государства.

По его словам, скрытое вторжение ВС РФ началось 24 августа 2014 года, а разведывательная информация о пересечении государственной границы Украины колоннами военной техники вооруженных сил РФ начала поступать в штаб АТО и Генеральный штаб 25 августа 2014 года.

«Окончательно факт вторжения регулярных подразделений РФ был подтвержден 26 августа», - отметил он.

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На то время на территории Украины было введено около 4 тыс. российских военных, сказал полковник.

В Украину вторглись около 8 батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации:

«На Луганском направлении - четыре (от 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, 19-й отдельной мотострелковой бригады, 64-го полка морской пехоты Северного флота 98-й воздушно-десантной дивизии и 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии)», - отметил он.

Кроме того, по данным Шидлюха, «на Донецком - четыре (от 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии, 19-й отдельной мотострелковой бригады, 8-й отдельной мотострелковой бригады, 31-й и 56-й отдельных десантно-штурмовых бригад)».