Боевики "ДНР" перестали пропускать наблюдателей ОБСЕ и объяснили это "карантином"

Патрули СММ не смогли добраться до неподконтрольных правительству районов Донецкой области.

На минувших выходных, 21-22 марта, боевики «ДНР» на блокпостах в Донецкой области не пропустили на оккупированные районы ни одного патруля мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Об этом сообщается в отчете миссии за 22 марта. Так, утром 21 марта на блокпосте около поселка Оленовка невооруженный член НВФ запретил патрулю в составе 5 сотрудников на 2 автомобилях проезд в оккупированные районы, объяснив это «распоряжениями от руководства вооруженных формирований».

В то же утро на блокпосте «Октябрь» у Верхнешироковского (85 км от Донецка) боевик запретил другому патрулю миссии в составе 6 сотрудников на двух автомобилях проезд на неподконтрольную Киеву территорию, объяснив это тем, что «пункт пропуска закрыт».

Утром 22 марта на том же блокпосте вооруженный боевик снова запретил еще одному патрулю СММ в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях проезд в неподконтрольные правительству районы, по его утверждениям, из-за «карантина».

«В связи с этими недопусками свобода передвижения Миссии через линию соприкосновения была ограниченной и патрули СММ не смогли добраться до неподконтрольных правительству районов Донецкой области, что воспрепятствовало выполнению ее мандата по всей стране», - отмечается в сообщении миссии.

Как сообщал УНИАН, с 22 марта в районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения. Ограничение связано с мерами по недопущению распространения в Украине коронавируса.