ТСН.Тиждень расскажет, как среди освобожденных из плена украинцев оказались бывшие соратники главарей "ДНР"

Журналисты пообщались с освобожденными из плена украинцами и сопоставили факты из их рассказов.

После большого обмена 29 декабря 2019 года с оккупированных территорий в Украину вернулись 76 граждан.

ТСН.Тиждень узнал, что кое-кто из них находился за решеткой на неподконтрольных территориях не из-за проукраинской позиции, а из-за недоразумений с «собратьями» - боевиками «ДНР».

Читайте такжеУкраине вернули четырех пленных военных

ТСН.Тиждень пообщался с освобожденными из плена украинцами и сопоставил факты из их рассказов.

В воскресенье, 1 марта, в 19:30 ТСН.Тиждень расскажет, кого именно из освобожденных другие бывшие пленные считают преступниками и почему.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и оккупационной администрацией ОРДЛО.

В ОРДЛО передали 124 человека. В Украину вернулись 76 человек.

Процесс обмена сопровождался акциями протеста против выдачи боевикам 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане во время Революции Достоинства.