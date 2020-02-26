ТСН.Тиждень расскажет, как среди освобожденных из плена украинцев оказались бывшие соратники главарей "ДНР"
После большого обмена 29 декабря 2019 года с оккупированных территорий в Украину вернулись 76 граждан.
ТСН.Тиждень узнал, что кое-кто из них находился за решеткой на неподконтрольных территориях не из-за проукраинской позиции, а из-за недоразумений с «собратьями» - боевиками «ДНР».
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ТСН.Тиждень пообщался с освобожденными из плена украинцами и сопоставил факты из их рассказов.
В воскресенье, 1 марта, в 19:30 ТСН.Тиждень расскажет, кого именно из освобожденных другие бывшие пленные считают преступниками и почему.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и оккупационной администрацией ОРДЛО.
В ОРДЛО передали 124 человека. В Украину вернулись 76 человек.
Процесс обмена сопровождался акциями протеста против выдачи боевикам 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане во время Революции Достоинства.