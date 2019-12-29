Обмен с ОРДЛО состоялся по формуле "124 на 76" - Лутковская

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ назвала точное количество лиц, которые были переданы боевикам в обмен на удерживаемых ими украинцев.

Обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО состоялся по формуле "124 на 76".

Читайте такжеЗеленский впервые прокомментировал обмен экс-беркутовцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила в комментарии журналистам в аэропорту Борисполь после встречи освобожденных украинцев.

В частности, она сказала, что украинская сторона передала на оккупированную часть Донбасса 124 человека.

«124 на 76 - это точные цифры», - сказала Лутковская.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.