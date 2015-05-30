СБУ предотвратила ряд терактов и политических убийств в Днепропетровске

Служба безопасности Украины в ходе многоэтапной специальной операции предотвратила диверсии, террористические акты и политические убийства, которые, по заданию незаконного вооруженного формирования «ЛНР» готовила преступная группа в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что 29 мая в Днепропетровске СБУ задержала четырех злоумышленников, которые готовили физическую расправу над волонтерами и членами добровольческих батальонов. У них изъято огнестрельное оружие и боевые гранаты.

Установлено, что террористическую группу возглавлял 39-летний сотрудник одной из частных охранных структур Днепропетровска с позывным «Маугли». Среди других задержанных злоумышленников - члены «Союза советских офицеров» - ветеран спецназа и руководитель федерации каратэ. Связным с главарями террористической организации «ЛНР» был 23-летний боевик, который участвовал в незаконных вооруженных формированиях в Луганской области и был тайно заслан в Днепропетровск в феврале с.г. под видом переселенца.

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Террористическая группа получила от боевиков по прозвищам «Саид» и «Остап» список общественных активистов, членов «Правого сектора», добровольческих батальонов для организации их физического уничтожения. Также группа должна была совершить теракты в областном центре. Готовясь к преступлениям, злоумышленники тренировались на бывшем военном полигоне.

В ходе обысков в жилье злоумышленников правоохранители изъяли пять гранат «РГД-5», огнестрельное оружие и боеприпасы, компьютерную технику с материалами, свидетельствующими о противоправной деятельности задержанных, средства связи для координации с боевиками.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.