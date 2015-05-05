Боевики заставляют жителей оккупированных территорий покидать дома и оставлять имущество

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко. "Наглая и довольно агрессивная дискриминация граждан Украины, которых террористы Донецка и Луганска заставляют покидать свои дома, заставляют оставлять имущество, заставляют покидать свои квартиры и выдавливают на территорию, которая сейчас подконтрольна силам по борьбе с терроризмом. Это преступление продолжается, это преступление является наглым", - сказал Валентин Наливайченко.

"Более того, людей лишают возможности после этого даже вернуться, поскольку по тем или иным мотивами руководители террористических организаций самовольно определяют, допускается ли данное лицо к собственному родному дому или не допускается", - заявил председатель СБУ.

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По его словам, сегодня во время круглого стола, на котором речь шла о совершенствовании организации пропуска граждан через линию разграничения, было принято решение о разрешении этих проблем совместной рабочей группой в составе СБУ, пограничной службы, общественной организации "Донбасс-SOS" и других.

Как сказал Валентин Наливайченко, важно по результатам такой работы уже завтра объединить "горячие" телефонные линии СБУ, пограничной службы и общественных организаций для получения людьми доступной информации о том, как пересечь линию разграничения в одну сторону и в другую.

"По результатам такой работы должна появиться для людей удобная система передвижения, для силовиков подконтрольная, а самое главное, чтобы не разрывались родственные связи и не допустить, чтобы "ДНР" и "ЛНР" злоупотребляли, дискриминировали наших людей, ущемляя и лишая их возможности жить в их городах", - подчеркнул Валентин Наливайченко.