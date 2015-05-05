Боевики готовят провокацию 9 мая в Донецке, чтобы создать повод для наступления – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«По данным разведки, главари незаконных вооруженных формирований готовят масштабную кровавую провокацию, а именно в День Победы, 9 мая, боевики намерены расстрелять мирную демонстрацию в Донецке. В этом террористическом акте враг заранее обвинит силы АТО», - заявил он.

По словам Лысенко, это преступление станет поводом для массированного наступления на украинские позиции в районах населенных пунктов Широкино, Пески и Станица Луганская, то есть на трех направлениях.

Ранее в штабе АТО сообщали, что на Луганщине боевики начали разминировать пути наступления.