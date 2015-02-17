Боевики захватили 90% Дебальцево, все дороги в город заминированы – замкомбата 25-го батальона

Об этом в телефонном комментарии Новому Времени рассказал один из замов комбата 25-го батальона «Киевская Русь», который сейчас находится в районе Дебальцево.

«Очень критическая, очень плохая ситуация (в районе Дебальцево – ред.). Дебальцево на 90% захвачено, идут уличные бои», - сказал замкомбата.

По его словам, в городе остались ряд подразделений украинских войск. Что касается окружения, то он называет его «оперативным» и объясняет, что это означает: «Есть оперативное окружение. Все три дороги, которые шли оттуда, – заминированы и под плотным огневым контролем противника».

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«Ситуацией здесь командование (штаб сектора и командующий штаба сектора – ред.) не владеет. Мы со смежниками и с теми подразделениями, которые находятся здесь, нашли общий язык и пытаемся как-то помочь ребятам. Плюс вышли на прямую артиллерийскую поддержку там, где можем достать»,- добавил он.

По информации замкомбата «Киевской Руси», в окружении остались 128-я бригада, 40-й батальон, 30-я бригада, войска МВД, батальон «Артемовск», Нацгвардия, еще ряд подразделений.

«Нужна хотя бы договоренность, хотя бы прекращение огня, коридор и вывести тех ребят», - сказал он.