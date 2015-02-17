В Генштабе подтвердили, что боевики прорвались в Дебальцево и ведут уличные бои с силами АТО

Об этом в комментарии УНИАН сообщил и.о. пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По его словам, российско-террористические войска при поддержке артиллерии прорвались в Дебальцево. Там идут уличные бои с украинскими военными. Информацию о захвате боевиками железнодорожного вокзала и городского отдела милиции Селезнев не смог ни подтвердить, ни опровергнуть.

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Также он сказал, что в Соледаре продолжаются переговоры контактной группы с представителями боевиков Денисом Пушилиным и Владиславом Дейнего, которые утверждают, что не имеют влияния на тех террористов, которые штурмуют Дебальцево.