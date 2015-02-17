Дорога вокруг Дебальцево свободна, но проехать по ней без потерь нельзя
Объездная дорога вокруг Дебальцево не занята боевиками, но проехать по ней без потерь уже нельзя.
Как сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети, боевики "взяли под контроль высоты в районе поселка Красный пахарь и Санжаровка, в том числе господствующую высоту в этом районе - 307,9".
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По его данным, передвижение в светлое время суток по дороге в районе высоты 309,7 и прилегающих высот проходит под огнем противника прямой наводкой. Во время движения конвоя недалеко от Дебальцево были захвачены в плен несколько военнослужащих 8-го полка спецназ и 101-й бригады охраны.
"Генштаб пока не предпринимает действий, чтобы выбить врага из Красного пахаря и с высот у Санжаровки", - написал Юрий Бутусов.
Также Юрий Бутусов отметил, что с 14 февраля российские отряды началиштурм Дебальцево. "Штурмовые группы противника уже заняли более 50% города, и продолжают атаки. Выбить врага могут только свежие бронетанковые резервы", - отметил он.