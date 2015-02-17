Дорога вокруг Дебальцево свободна, но проехать по ней без потерь нельзя

Как сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети, боевики "взяли под контроль высоты в районе поселка Красный пахарь и Санжаровка, в том числе господствующую высоту в этом районе - 307,9".

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По его данным, передвижение в светлое время суток по дороге в районе высоты 309,7 и прилегающих высот проходит под огнем противника прямой наводкой. Во время движения конвоя недалеко от Дебальцево были захвачены в плен несколько военнослужащих 8-го полка спецназ и 101-й бригады охраны.

"Генштаб пока не предпринимает действий, чтобы выбить врага из Красного пахаря и с высот у Санжаровки", - написал Юрий Бутусов.

Также Юрий Бутусов отметил, что с 14 февраля российские отряды началиштурм Дебальцево. "Штурмовые группы противника уже заняли более 50% города, и продолжают атаки. Выбить врага могут только свежие бронетанковые резервы", - отметил он.