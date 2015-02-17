Демобилизация военных начнется 18 марта

18 марта начнется демобилизация из Вооруженных сил Украины, в первую очередь тех военных, которые отслужили почти год.

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель начальника Департамента информационных технологий Министерства обороны Сергей Галушко.

Читайте такжеПорошенко одобрил закон, который повышает призывной возраст до 27 лет

Он сказал: "С 18 марта начнется процесс демобилизации. Подходы следующие: человек должен находиться в строю год минус 10 дней со дня прибытия в военный комиссариат для прохождения службы по мобилизации. То есть если 20 апреля человек прибыл в военный комиссариат для отправки в войска, то 10 апреля он должен уже быть освобожден в запас по демобилизации".

Как известно, 14 января президент Украины Петр Порошенко подписал указ о четвертой волне мобилизации, во время которой в войска будут призваны 50 тысяч военнообязанных. В то же время президент сообщил о намерении подписать указ о демобилизации тех, кто провел в зоне АТО по 6-7 месяцев.