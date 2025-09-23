Огромную роль для частоты цветения орхидеи играют условия выращивания, считают садоводы.

Орхидеи обычно цветут один или несколько раз в год в зависимости от сорта. Но и уход влияет на частоту цветения этих цветов, пишет martha stewart.

В мире существует более 25 000 видов орхидей, и не все они цветут по одинаковому графику. Так, по словам эксперта по комнатным растениям Ли Миллер, фаленопсис (орхидея-бабочка) обычно цветет один или два раза в год, тогда как дендробиум может цвести и несколько раз. А такой вид орхидей, как зигопеталум, цветет от 2 до 4 раз в год.

"Одним из важнейших факторов, влияющих на цветение орхидей, является свет, поскольку достаточное освещение необходимо для того, чтобы орхидея вырабатывала энергию, необходимую для цветения", - говорит эксперт по комнатным растениям Энид Оффолтер.

По ее словам, важными для цветения орхидей также являются колебания температуры (особенно снижение ночной температуры), правильный полив и влажность, а также регулярная подкормка.

Также, чтобы цвести, растение должно быть здорово. По словам Миллер, если у орхидеи ослаблена корневая система или она не получает достаточного количества света, воды и удобрений, растение не будет в оптимальном состоянии для цветения.

"Что касается цветения, я считаю, что подкормка сбалансированным удобрением для орхидей в течение вегетационного периода и предоставление периода покоя действительно помогает", - говорит эксперт.

На что стоит обратить внимание, чтобы орхидея цвела чаще?

1. Свет

Свет для фотосинтеза очень необходим, но орхидеи могут быть требовательными по количеству солнца.

"Орхидеям нужен яркий непрямой солнечный свет для цветения. Если слишком мало света - растение будет здорово, будет иметь пышную листву, но не будет цветов. Если слишком много прямых солнечных лучей - они могут обжечь листья", - говорит Оффолтер.

2. Полив

Старайтесь поддерживать надлежащий баланс воды.

"Чрезмерный полив может вызвать гниение корней, а недостаток создает стресс для растения и может привести к сбросу бутонов. Лучше всего поливать, когда смесь в горшке почти сухая", - отметила эксперт.

Миллер предлагает для полива орхидей использовать дистиллированную воду.

3. Почва

Высококачественный грунт является важным для здоровья орхидеи.

"Я обнаружила, что важно сажать их в хорошо дренированной среде с хорошей аэрацией", - отметила Миллер.

4. Удобрения

Возможно, вам придется подпитывать орхидеи чаще, чем другие комнатные растения. "Орхидеям нужны определенные питательные вещества, в частности фосфор, для поддержания цветения. Однако чрезмерная подкормка может обжечь корни. Поэтому рекомендуется "слабая, еженедельная" подкормка разбавленным удобрением для орхидей", - пояснила Оффолтер.

5. Холод

Холодный период может стимулировать цветение орхидей, имитируя их естественную среду и сигнализируя о конце вегетационного периода, говорит Оффолтер.

"Хотя не всем орхидеям нужен холодный период, многим видам снижение температуры идет на пользу - оно стимулирует рост новых цветоносов", - отметила она.

С этой целью Миллер рекомендует осенью на несколько недель ставить орхидею на ночь на подоконник.

Ранее УНИАН писал, что орхидея зацветет осенью, если раз в месяц подкармливать ее одним простым средством. Опытные цветоводы советуют использовать воду, оставшуюся после варки риса. В ней содержится много полезных веществ, которые укрепляют корни и стимулируют рост новых бутонов. Например, магний помогает фотосинтезу, витамин B укрепляет корневую систему, а аминокислоты ускоряют общее развитие растения.

