Ступак привел пример потери Китаем средств из-за перекрытия Польшей границы с Беларусью.

Никакой ядерной войны в Европе точно не будет, ведь России не позволят уничтожить ее как огромный рынок сбыта товаров, в первую очередь, из Китая. Такое мнение в эфире телеканала "Киев 24" высказал Иван Ступак – военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

"С Соединенными Штатами никто воевать не будет, с европейцами также никто воевать не будет. Как по мне, исключительно из-за вопроса денег. И причем не российских денег, а китайских", – отметил он.

Ступак напомнил, что недавно поляки "перекрыли границу с Беларусью и отказываются пропускать не то что белорусские грузы на территорию Европейского Союза, – китайские грузы, которые преодолевают огромное количество тысяч километров от Китая".

"Китайская делегация даже приезжала к полякам и просила: "Пожалуйста, разблокируйте наши товары, чтобы мы могли везти в Европу". Поляки говорят: "Нет", – сказал аналитик.

Так, по его мнению, никто Российской Федерации не позволит уничтожить Европу как огромный рынок сбыта товаров, в первую очередь, из Китая.

"Как по мне, никакой ядерной войны в Европе точно не будет", – констатировал Иван Ступак.

Ситуация на польско-беларуской границе

Как сообщалось, 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша планирует закрыть границу с Беларусью из-за военных учений "Запад-2025".

Впоследствии Варшава это сделала, но после 16 сентября не отменяла своего решения. В результате торговля между Китаем и Европейским Союзом, которая ежегодно составляет 25 миллиардов евро, оказалась под угрозой остановки.

Впрочем, впоследствии Туск сообщил, что ночью 25 сентября Польша откроет границу с Беларусью. По его словам, открытие границ сейчас является "самым разумным шагом" со стороны польского правительства. В то же время Туск предположил, что при необходимости они снова будут закрыты.

