БФ молодежной инициативы 'Надія', Валерий Дубиль и Артем Чаплыгин доставили на восток РЭБы, средства питания и связи

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" вместе с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем и партнером Артемом Чаплыгиным передали новую партию критически важных технических средств Силам обороны на востоке Украины.

На передовую доставлены три новейших комплекса РЭБ с иммерсионным охлаждением и расширенным диапазоном частот. Такие комплексы глушат вражеские дроны и фактически становятся щитом для украинских воинов. Новейшие системы получили подразделения 225-го отдельного штурмового полка, 40-й артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и 18-й Славянской бригады.

"Системы РЭБ на фронте - это сейчас первоочередная потребность не только для боевых подразделений, но и для медиков. Ситуация на маршрутах эвакуации значительно усложнилась из-за большого количества вражеских дронов: повреждаются санитарные автомобили, ранения получает медицинский персонал. Именно поэтому на этот раз мы передали РЭБ медицинской роте 18-й бригады, чтобы эвакуационные группы могли безопаснее вывозить раненых с поля боя", - подчеркнул Валерий Дубиль.

Помощь от фонда "Надія" на этот раз направили и в другие подразделения Сил обороны. Пограничники и рота ударных беспилотных авиационных комплексов получили зарядные станции и старлинки. Для 28-й артиллерийской бригады были доставлены генератор и зарядная станция, а для 18-й Славянской бригады - Starlink и мощная станция для питания техники. Средства связи и энергообеспечения поступили также в подразделения Национальной полиции.

С начала полномасштабного вторжения команда фонда совершила 350 выездов на передовую, преодолев более 300 тысяч километров, доставляя помощь на Донецкое, Сумское, Харьковское, Запорожское и Херсонское направления. За это время на фронт передали более 520 мощных зарядных станций, более 300 РЭБ-систем, 400 Starlink-терминалов, сотни беспилотников различных типов, генераторов и 200 аппаратов Easy Pulse для сердечно-легочной реанимации.