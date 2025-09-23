Он уверен, что в тылу люди должны общаться только на украинском.

Украинский актер театра и кино Сергей Кисиль высказался о важности перехода на украинский язык в быту и рассказал, как это работает в его семье.

В интервью "Зі своїми по суті" 41-летний актер признался, что вырос в Хмельницком, однако на украинском с ним общались только его бабушки и дедушки. Он полностью перешел на украинский в первый день полномасштабного вторжения России в Украину и не понимает, почему так делают не все:

"Я не понимаю родителей, которые третью-четвертую ночь сидят в паркингах и убежищах, выходят с детьми и начинают говорить на русском. Для меня это принципиально, потому что до последнего русскоязычного их будут "защищать".

Кисель рассказал, что его дети также переходят на украинский язык, а в семье постоянно обсуждается, что сейчас против Украины ведется война. Его 10-летний сын вырос в русскоязычной семье, поэтому переход на украинский у него занимает время, однако среднему, которому шесть лет, это дается легче, хотя и на детских площадках много детей, которые общаются на русском.

"Если где-то на YouTube "залетает" что-то русское - я сразу блокирую. Сейчас в Украине прекрасный дубляж. Доступ есть. Это принципиальная позиция. Я даже PlayStation перевел на английский язык, потому что на украинском нет игр. Не знают английский - это их проблемы", - добавил актер.

Он уверен, что своих детей не надо ругать за переход на русский, однако всегда стоит делать замечания. "Я подзываю и говорю: "Иван, ты где родился?". - В Украине. - Ты кто? - Я украинец. - Какой государственный язык? - Украинский. - Почему я сейчас слышал что-то другое? - Все, я больше не буду, извини".

Напомним, недавно основатель группы "Aqua Vita" Игорь Балан выступил против "отмены" русского языка в Украине.

