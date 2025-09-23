От инопланетных контактов до захвата власти искусственным интеллектом — прогнозы Бабы Ванги на 2026 год относительно нашего будущего.

Баба Ванга, как правило, всплывает в разговорах всякий раз, когда грядет нестабильный год. Поводов для тревоги в 2026 году хватает. Хотя точные и датированные пророчества от Бабы Ванги (как, впрочем, и от любого провидца) встречаются редко, целый ряд приписываемых ей предсказаний о 2026 году продолжает гулять по миру.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Sky History собрало данные о том, что, по мнению болгарской мистички и целительницы, стоит ждать в 2026 году.

Видео дня

Первый контакт с другой цивилизацией

Самое драматичное предсказание на 2026-й — человечество может встретиться с внеземной жизнью. Иногда это описывают как появление крупного космического корабля у Земли в ноябре 2026-го. В сводках упоминается гигантский корабль, сходящий на нашу планету, и параллельно — обсуждение межзвездного объекта 3I/ATLAS, что подкрепляет мысль о "необычно оживленном" небе.

Катастрофические природные бедствия

Еще одно широко повторяемое предсказание: в 2026 году сильнейшие землетрясения, извержения вулканов и экстремальная погода разрушат 7–8% суши. Баба Ванга редко уточняла локации или даты, но учитывая недавние рекордные жары в Европе, разрушительные пожары в Австралии и Канаде и землетрясения с тысячами жертв в Мьянме, эта версия звучит особенно убедительно.

Год нарастающих конфликтов

Имя Ванги также связывают с прогнозами усиления глобальных конфликтов, иногда в риторике "Третьей Мировой войны" или с намеком, что 2026-й станет переломным и опасным годом. В 2025-м акцент делали на противостоянии Востока и Запада и начале "заката человечества". В 2026-м последователи Ванги продолжают эту линию, расширяя тему до общемировой эскалации конфликтов.

Поворотный момент для искусственного интеллекта

Многие сторонники приписывают Ванге предупреждение о том, что около 2026-го года искусственный интеллект начнет доминировать в ключевых сферах. Это грозит не только потерей рабочих мест, но и серьезными этическими проблемами. И это предсказание выглядит весьма реалистичным.

Нелегкий год для мировой экономики

Хотя большинство экономических прогнозов Ванги привязаны к 2025-му, часть энтузиастов "переносит" их и на 2026-й, предупреждая о продолжении нестабильности. Причины? Другие предсказания — политические конфликты, стихийные бедствия и даже контакт с инопланетянами. Всё это, по идее, должно ударить по цепочкам поставок и рынкам.

Добыча энергии на Венере

Это предсказание относится к 2028 году. Но, как вам скажет любой сотрудник NASA, космические проекты растягиваются на годы. Так что если Ванга права и к 2028-му человечество начнет добывать энергию с Венеры, подготовка должна начаться уже сейчас.

Искусственные органы: шаги к рубежу 2046 года

Ранее Ванга говорила, что к 2046 году будут массово производиться искусственные органы. Подобные медицинские революции не случаются за один день, поэтому 2026-й может стать годом закладки фундамента.

Это могут быть трансплантации генно-редактированных свиных почек (программа Массачусетской клиники, начавшаяся в 2024/25 годах, продолжает ставить рекорды), ранние клинические испытания био-искусственной печени и био-печатные живые импланты (например, 3D-печатное ухо). Всё это поможет двигаться к 2046 году и, возможно, воплотить в жизнь предсказание о "массовых искусственных органах".

Мульти-тест на рак выходит в массовое применение

Не все так мрачно. Поклонники Ванги приписывают ей и предсказание о прорыве в диагностике и лечении рака. В 2026 году тесты на раннее выявление сразу нескольких видов рака (MCED) могут перейти от пилотных проектов к национальным программам скрининга хотя бы в одной крупной стране.

Ожидайте заголовков о возможности поймать на ранней стадии труднодиагностируемые виды (например, рак поджелудочной железы или яичников), а также споров о ложноположительных результатах, стоимости внедрения и том, кто получит доступ первым.

Ранее УНИАН сообщал, что Ванга и Нострадамус "видели" войну, которая может начаться до конца текущего года.

Вас также могут заинтересовать новости: