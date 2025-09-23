В Иране заявили, что получили от России истребители МиГ-29

Также там мечтают получить более совершенные Су-35.

Российские истребители МиГ-29, вероятно, прибыли в Иран в рамках плана укрепления его воздушных сил. В перспективе россияне передадут и более совершенные самолеты Су-35. Об этом сообщил военный портал "Милитарный".

Член парламентского комитета по национальной безопасности Аболфазл Зохреванд заявил местным СМИ, что получение истребителей МиГ-29 в Иране расценивают, как временную меру. В дальнейшем, говорит он, Иран ожидает прибытия Су-35.

"Российские истребители МиГ-29 прибыли в Иран и дислоцируются в Ширазе, а истребители Су-35 уже в пути", - сказал он.

Он также заявил, что в Иран поставляются китайские системы противовоздушной обороны HQ-9 и российские системы С-400. Однако подтверждений этому заявлению нет.

В то же время, подобные заявления, как пишет "Милитарный", свидетельствуют, что Иран планирует расширить свое военное сотрудничество с Россией для усиления обороноспособности. Также это сигнал о возможном сдвиге в двусторонних оборонных отношениях.

Портал отмечает, что Иран стремится модернизировать свои давно устаревшие системы ПВО, которые базируются на американских истребителях 1970-годов и небольшое количество российских самолетов. В начале этого года местные официальные лица говорили, что получили российские Су-35. Опять же да, подтверждения этих заявлений не поступало.

"Запрос Ирана на 50 российских самолетов остается выполненным лишь частично, поскольку поставки замедляются из-за собственных потребностей россиян в войне против Украины", - пишет издание.

К тому же, во время израильских ударов по Ирану в начале этого года были уничтожены российские системы ПВО С-300, которые Иран приобрел в 2016 году в количестве 4 батальонов.

Как Украина использует МиГ-29 в войне против России

Напомним, что в парке украинских истребителей присутствуют и МиГ-29. Вероятно, некоторые из них передал Азербайджан. Фото истребителя с камуфляжной схемой, характерной этой стране, недавно распространили в сети. Судя по фото, истребитель имеет полное вооружение ракетами средней и малой дальности.

Кроме того, необычные детали о начале полномасштабной войны недавно раскрыл бывший президент Польши Анджей Дуда. По его словам, тогда Украина обратилась к Польше с просьбой передать МиГи, но эту возможность заблокировали США.

