Зеленский отметил, что Венгрия и Словакия должны отказаться от российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне они тратят средства на свою военную машину. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал Sky News.

"Их экономика сейчас находится в сложном положении, и нужные деньги в их объемах уменьшаются", - отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украина соглашается с президентом США Дональдом Трапом о необходимости остановки энергетических ресурсов России.

Видео дня

"Мы имели достаточно длительный разговор с премьер-министром Словакии. За дешевые способы получения ресурсов, в конце концов им придется заплатить в десятки раз больше, оплатить своей независимостью. Мы это прекрасно осознаем, поскольку в Украине такое происходило в последний год. Но мы соседи России. Россия продавала Украине дешевые энергетические ресурсы. Это была большая промывка Украины. Мы были очень зависимы, РФ влияли независимость, на свободу, на избирательные процессы, на парламент", - отметил Зеленский.

Поэтому, президент Украины отметил, что понимает желание искать альтернативные пути. При этом, он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не готов к этому.

"Я думаю, что это ошибка. Но, я думаю, что Венгрия не может платить за ошибки одного человека. Я думаю, что это очень важный момент. Я также надеюсь, что президент Трамп сможет справиться с этим, потому что он знает Орбана, я думаю, что и другие лидеры европейских стран проведут разговор с ним", - сказал Зеленский.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что у Украины есть все шансы отвоевать всю свою территорию в пределах первоначальных границ. Он отметил, что ознакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и полностью ее понял, что у России есть экономические трудности. Глава Белого дома считает, что Украина при поддержке Европейского Союза находится в положении, чтобы сражаться и отвоевать всю свою территорию в первичных границах.

Также мы писали, что глава Белого дома заявил, что в Вашингтоне очень уважают борьбу, которую ведет Украина. В то же время, Трамп предполагает, что война в Украине еще будет длиться долго. Он добавил, что для России война против Украины должна была быть быстрой, но сейчас достижения Москвы не выглядят выдающимися. На вопрос журналистов, доверяет ли Трамп все еще Путину, он посоветовал задать ему этот же вопрос через месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: