Всего на прямые нужды фронта работает не менее 1 200 российских предприятий.

После стремительного роста в первые годы войны российская военная машина достигла предела. В августе количество вакансий на предприятиях российского ВПК резко сократилось, а зарплаты на заводах упали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Новая газета. Европа".

Отмечается, что на прямые нужды фронта работает не менее 1 200 предприятий. За все время войны они опубликовали на самом популярном сайте поиска работы почти 600 тысяч вакансий.

Пик найма в этой сфере пришелся на первый год войны. В августе 2022 года на военно-промышленный комплекс приходилось почти 2% всех вакансий. А в августе 2025 года спрос на новые кадры упал до рекордно низкого уровня за все время военных действий. Даже до вторжения, в январе 2022 года, предприятия военного комплекса нанимали людей активнее.

Вместе с этим упали и зарплаты. Если в первые годы войны их активно повышали, то сейчас оклады в новых вакансиях сократились в среднем на 10% по сравнению с 2024 годом. Это стало первым снижением с начала полномасштабного вторжения.

Эксперты отмечают, что еще в 2022 году российские военные заводы перешли на круглосуточную работу и массово набирали кадры, что повлекло скачок зарплат. Однако рост происходил преимущественно за счет инфляции и увеличения рабочих часов.

Уже в 2024 году военная промышленность РФ достигла предела своих возможностей. Производственные линии загружены, а дальнейший рост возможен только через строительство новых цехов и закупку оборудования, что под санкциями оказалось слишком дорогим и сложным.

Российский ВПК - последние новости

Россия развивала военно-промышленный комплекс молниеносными темпами. С 2000 до 2022 года Россия нарастила свои оборонные расходы по меньшей мере на 227%.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что большая часть предприятий российского ОПК находится на расстоянии более 750 километров от границы Украины. Сейчас Россия строит новые предприятия на расстоянии 1500-2000 км.

