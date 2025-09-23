Там заявили, что доказательства связи между употреблением парацетамола во время беременности и аутизмом остаются противоречивыми.

Во Всемирной организации здравоохранения опровергли слова президента США Дональда Трампа о том, что употребление женщинами парацетамола во время беременности, а также вакцинация детей могут провоцировать аутизм. Об этом пишет Reuters.

В частности, представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что доказательства связи между употреблением парацетамола во время беременности и аутизмом остаются противоречивыми, и что ценность вакцин, спасающих жизни, не должна ставиться под сомнение.

"Доказательства остаются противоречивыми", - заявил представитель ВОЗ на брифинге для прессы в Женеве, отвечая на вопрос о возможной связи между употреблением парацетамола во время беременности и аутизмом.

По его словам, вакцины не вызывают аутизма.

"Вакцины, как я уже говорил, спасают бесчисленное количество жизней. Поэтому это то, что доказала наука, и эти вещи не следует ставить под сомнение", - добавил он.

Больше о мыслях Трампа относительно теорий заговоров

Как писал УНИАН, в разгар предвыборной кампании Трамп на своей платформе Truth Social опубликовал сообщение анонимного пользователя, который утверждал, что Байден - это не человек, а "роботизированная бездушная сущность". Комментариев или объяснений к репосту Трамп не добавил.

NBC News писало, что это далеко не первый случай, когда Трамп распространяет дезинформацию. Он годами продвигал фейковые теории заговора - в частности о своей победе на выборах 2020 года, которую, по его мнению, у него "украли". Он также поддерживал лживые утверждения о гражданстве Барака Обамы и неоднократно заявлял, что гаитянские мигранты "едят домашних животных".

Стоит отметить, что назначенный Трампом министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший - известный антивакцинатор и конспиролог.

В частности, в марте он предложил запретить смартфоны в американский школах. По словам чиновника, телефоны вызывают рак, а также являются причиной многих проблем, среди которых - употребление наркотических веществ. Роберт Кеннеди-младший также повторял неоднократно опровергнутые обвинения, что прививки вызывают аутизм.

