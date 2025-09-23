Лула да Силва первым из мировых лидеров выступил на открытии Генассамблеи ООН.

Во время выступления на Генеральной ассамблее ООН президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва призвал к "реалистическому решению" войны в Украине. Также он заявил, что международное право "похоронено" в Газе. Об этом пишет Sky.news.

В своей речи Лула, который выступал первым из мировых лидеров, сказал, что война в Украине не может иметь военного решения.

"Недавняя встреча на Аляске вселила надежду на переговорный путь к решению проблемы, это необходимо для того, чтобы проложить путь к реалистичному решению", - заявил он.

Видео дня

Однако он намекнул, что надо удовлетворить требования агрессора. По его словам, найти решение "предполагает учет законных проблем безопасности всех стран".

Во второй части речи он говорил о ситуации в Газе, Лула заявил, что "террористические атаки, совершенные ХАМАС, невозможно оправдать с любой точки зрения, но ничто не оправдывает продолжающийся геноцид".

"Под тоннами завалов похоронены десятки тысяч невинных женщин и детей. Мы видим, что международное гуманитарное право... также там похоронено", - сказал он.

Он также раскритиковал ограничения США, которые введены против Бразилии, не упоминая при этом лично Дональда Трампа. Местные СМИ отметили, что у Лулы и Трампа не будет личной встречи на полях саммита. Также он высказался на тему будущего XXI столетия.

"Нам нужны лидеры с четким видением, которые понимают, что международный порядок - это не игра с нулевой суммой. 21 век будет все более многополярным. Чтобы быть мирным, он не может не быть многосторонним", - сказал он, получив за эти слова аплодисменты зала.

Больше о Генассамблее ООН

Напомним, что в США начался саммит Генассамблеи ООН, в котором принимают участие 193 страны. Украинскую делегацию возглавляет президент Владимир Зеленский. У него запланировано более 20 встреч в течение недели, в том числе встреча с президентом США Дональдом Трампом.

По прогнозам СМИ, прорывов во время этого визита не будет. При этом прогнозируется новый этап войны, во время которого сократится поддержка союзников, в первую очередь США.

Вас также могут заинтересовать новости: