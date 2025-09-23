Отмечается, что каждая страна ощутит последствия.

Глобальная экономика держится лучше, чем ожидалось. В то же время шок от пошлин Дональда Трампа еще не ощущается в полной мере.

Издание Reuters пишет, что в промежуточном отчете по экономическим перспективам Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что влияние пошлин США еще не проявилось в полной мере, поскольку компании пока что гасят большую часть шока за счет сокращения прибыли и запасов.

Многие компании создали запасы товаров в преддверии повышения пошлин администрацией Трампа, в результате чего ставка США на импорт товаров к концу августа выросла, до 19,5% - самого высокого уровня с 1933 года, когда был разгар Великой депрессии.

Ожидается, что мировой экономический рост замедлится до 3,2% в 2025 году с 3,3% в прошлом году. Это улучшенный прогноз, так как в июне ОЭСР прогнозировала более стремительное замедление до 2,9%. При этом организация сохранила прогноз на 2026 год на уровне 2,9%, поскольку стимул от наращивания запасов ослабевает, а повышение пошлин может оказать негативное влияние на инвестиции и рост торговли.

Что будет с экономиками стран

Согласно прогнозу, экономический рост США замедлится до 1,8% в 2025 году - по сравнению с 1,6%, прогнозируемыми в июне, а затем снизится до 1,5% в 2026 году. Отмечается, что бум инвестиций в ИИ, финансовая поддержка и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой должны компенсировать влияние пошлин Трампа.

В Китае во второй половине года наблюдается замедление роста, поскольку спешка по отгрузке экспортной продукции до введения пошлин США спадает, а финансовая поддержка ослабевает. Тем не менее, ожидается, что в этом году экономика Китая вырастет на 4,9% (по сравнению с 4,7%, прогнозируемыми в июне), а затем замедлится до 4,4% в 2026 году (по сравнению с 4,3% в предыдущем прогнозе).

Ожидается, что экономики стран эеврозоны вырастут на 1,2% в этом году (ранее прогнозировался 1%) и на 1% - в 2026 году (по сравнению с 1,2%), поскольку увеличение государственных расходов в Германии стимулирует рост, в то время как жесткая экономия сказывается на Франции и Италии.

Кроме того, в этом году экономика Японии выиграет от высоких корпоративных доходов и возвращения инвестиций, что приведет к росту на 1,1% (по сравнению с 0,7%), прежде чем динамика ослабнет и рост замедлится до 0,5% в 2026 году (по сравнению с 0,4%).

ОЭСР пересмотрела свой прогноз роста для Великобритании с 1,3% до 1,4% в этом году и оставила прогноз на 2026 год без изменений на уровне 1%.

Ситуация в мировой экономике - мнение экспертов

Глава отдела экономических исследований США в Fitch Ratings Олу Сонола отметил, что пошлины президента США Дональда Трампа ударят по всем странам, и многие из них столкнуться с экономическим спадом.

В свою очередь глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война может привести экономику США к рецессии и росту цен, а также подорвать долгосрочные альянсы страны.

В свою очередь уходящий глава Банка международных расчетов Агустин Карстенс сообщил, что торговая война, развязанная США, и другие изменения в политике подрывают устоявшийся экономический порядок.

