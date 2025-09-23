Рассказываем, как называется язычок на консервной банке и зачем в нем маленькое отверстие.

Маленькое отверстие на "язычке" банки с газировкой - вовсе не случайная деталь. Многие ее совсем не замечают, другие думают, что оно предназначено для трубочки, но это не так. На самом деле у этого элемента - своя функция, и эта мелочь - результат инженерной находки, которая сделала жестяные банки удобнее и безопаснее. Рассказываем, как появились и для чего нужны кольца на банках с газировкой на самом деле.

Напомним, ранее мы рассказывали, что исследовали нашли микропластик в двух популярных напитках.

Как называется язычок на консервной банке и зачем в нем отверстие

Вероятно, каждый из нас когда-то щелкал "язычком" банки с газировкой или пытался просунуть в отверстие на нем соломинку, полагая, что так и было задумано. Многие считают маленькое отверстие в центре и вовсе случайной деталью - таким себе дизайнерским видением. На самом деле это "колечко" имеет продуманное инженерное назначение и удивительную историю, пишет издание Le Ravi.

Видео дня

В 1962 году инженер Эрмал Клеон Фрейз столкнулся с банальной проблемой - не смог открыть банку с газировкой за неимением консервного ножа. Эрмал Клеон Фрейз даже пытался поддеть крышку бампером своей машины. Именно этот случай и вдохновил инженера на изобретение "язычка". Его изобретение было гениальным, но не идеальным: первые "язычки" просто отрывались от крышек - и их выбрасывали куда попало. Об острый кусочек жести можно было пораниться, "язычки" загрязняли природу и были опасны для диких животных. И тогда в 1975 году изобретатель Дэниел Ф. Кудзик предложил усовершенствованную версию - "язычок", который остается прикрепленным к банке. Он уже имел и отверстие в центре, которое, увы, было совсем не "держателем для трубочек".

На самом деле у такого отверстия два преимущества:

кольцо на язычке служит точкой опоры, так как снижает усилие при открытии банки - таким образом это процесс становится легче и безопаснее;

отверстие на язычке - это также экономия алюминия, кажется, что это такая малость, но на самом деле имеет значение и для экономики, и для экологии.

Подобные язычки появились со временем и на консервных банках и их стали называть ключом. Сама же крышка с таким механизмом - это крышка Easy Open, или ЛВК, то есть, легковскрываемая крышка.

Почему не стоит отламывать этот "язычок"? Оторванные они все так же остры и опасны - могут поранить, стать причиной удушья или стать мусором, который сложно переработать. Такие бренды, как Pepsi, с начала 1990-х годов используют банки с язычком, который при открывании остается на крышке, а не отрывается полностью. Ведь наилучший вариант - это переработать банку целиком.

Вас также могут заинтересовать новости: