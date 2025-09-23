Музыкантам понравилось название двенадцатого студийного альбома английской группы Jethro Tull.

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" могла иметь совсем другое название, однако в результате музыканты выбрали именно известный всем украинцам вариант.

Об этом в эфире "Цейво подкаст" стендап-комика Василия Байдака признался лидер группы Святослав Вакарчук, рассказывая о документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", в котором будет показана история создания и развития группы.

По словам Вакарчука, в этом фильме можно будет найти много ответов на вопросы, которые ему всегда задают. Кроме того, слова "Наблюдение шторма" в названии также имеют исторический смысл:

"Так мог называться "Океан Эльзы", если бы не назывался "Океаном Эльзы". Об этом, кстати, тоже есть в фильме. Но однажды Денис Глинин (ударник рок-группы, - УНИАН) принес пластинку британской классической группы Jethro Tull. Она называлась "Stormwatch". Он говорит: "Это прикольное название, может мы бы так назвались". Название прикольное, но мы так не назвались".

Напомним, ранее клавишник и аранжировщик группы Милош Елич рассказал, что стал крестным отцом первенца Вакарчука. Таинство прошло в церкви, в которой снимали фильм "Тіні забутих предків".

