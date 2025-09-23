Глава государства добавил, что российский диктатор Путин боится предстать перед Украиной и миром.

Китай является мощной державой, от которой полностью зависима современная Российская Федерация. И Пекину под силу заставить Москву остановить войну против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он смог бы Москву заставить остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия – это ничто, но Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира", – акцентировал он во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Глава государства добавил, что российский диктатор Путин боится предстать перед Украиной и миром. Вместо этого он отправляет на важные события делегации, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие.

Видео дня

"Представитель России здесь присутствует, но конечно, не тот, кто принимает настоящие решения. Этот человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны", – заявил Зеленский.

Кроме того, как отметил украинский лидер, когда Путин появляется за рубежом – в Пекине или где-то в других городах, то "только для того, чтобы выиграть больше времени для убийств, притворяясь, будто он ищет дипломатии".

Завершение войны в Украине: другие заявления

Президент США Дональд Трамп считает, что война, которую Россия ведет против Украины, будет продолжаться еще долго. По его словам, российское вторжение должно было быть для Москвы быстрым, но ее достижения не выглядят выдающимися.

Позже американский лидер сказал, что Украина способна отвоевать всю свою территорию при поддержке Европейского Союза. Более того, он допустил, что украинские силы могут "пойти дальше".

В то же время президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва призвал к "реалистическому решению" войны в Украине. Он утверждает, что нахождение решения "предусматривает учет законных проблем безопасности всех стран".

Вас также могут заинтересовать новости: