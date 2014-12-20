В первом квартале 2015 года начнется частичная мобилизация, призванных ранее уволят в запас

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петр Порошенко,передает корреспондент УНИАН, .

“С целью проведения плановой замены военнослужащих, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне АТО, сейчас наращивается группировка войск и сил для отражения возможного открытого вторжения регулярных войск возникает необходимость проведения в 2015 году цикла частичных мобилизаций. Планируя дальнейшую мобилизацию, мы, безусловно, должны учесть все ошибки, которые были во время предыдущих мобилизаций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы больные, психологически непригодные люди попадали в ряды Вооруженных сил”, - сказал президент.

Читайте такжеВ Генштабе рассказали, кто может попасть под новую волну мобилизацииТакже он добавил, что должна быть усилена работа военных комиссариатов.

Президент подчеркнул, что до сих пор не выполнено его поручение о частичной замене военных комиссаров раненными из зоны АТО.

Также глава государства добавил, что по мобилизации Вооруженных сил должны призываться “исключительно патриотически настроенные граждане, физически подготовленные к военной службе и морально и психологически здоровые”.