Легендарный рокер эмоционально воспринял новость.

Американский рокер, лидер группы Bon Jovi 63-летний Джон Бон Джови признался, как воспринял новость о том, что его сын Джейк и актриса Милли Бобби Браун впервые стали родителями, усыновив ребенка.

В подкасте Bunnie Xo Джон рассказал, что был очень тронут этим событием и принял девочку, как родную внучку. Он с юмором отметил, что уже проявил себя, как надоедливый дедушка, ведь постоянно требует все новых фото младенца от молодых родителей.

"Они удочерили девочку, и мы, конечно, познакомились с крохой. Она сразу же стала моей внучкой. Это так замечательно, я хочу видеть фотографии (ребенка - УНИАН) каждый день. Я уже и так слишком надоедливый. Это круто", - поделился музыкант.

21-летняя Милли Бобби Браун и 23-летний Джейк Бон Джови отметили свою первую годовщину свадьбы. По словам фронтмена группы Bon Jovi, несмотря на юный возраст пары, он с теплом принял Милли в свою семью и благословил детей на брак.

"Они поженились очень молодыми, но мы благословили это, потому что мы это понимали. Они немного зрелее, чем на свой возраст. Она (Милли Бобби Браун - УНИАН) милая и трудолюбивая. Я постоянно говорю ей, как сильно ею восхищаюсь, потому что ее трудовая этика невероятная", - признался Джон Бон Джови.

Напомним, что Джон Бон Джови вернулся на сцену и возобновил свою карьеру после многолетней паузы.

