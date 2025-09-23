Актриса перепробовала все варианты, но ей ничего не помогало.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала о своем похудении. Она призналась, какие проблемы этому предшествовали и от скольких килограммов она избавилась в результате.

В интервью Gazeta.ua звезда театра и кино поделилась, что долгое время не могла похудеть. Она перешла на здоровое питание и активно занималась спортом, но ничего не помогало. Тогда Саливанчук решила обратиться за помощью к врачам.

"К этому шла полгода. У меня было по пять тренировок в неделю, придерживалась правильного питания, тело подтянулось, но вес стоял на месте. Тогда обратилась к врачам, сдала необходимые анализы. Обнаружили, что у меня есть инсулинорезистентность. Я имела гестационный диабет", - рассказала актриса.

Видео дня

Она призналась, что в первую очередь проблема возникла во время беременности, а затем повторно вернулась на фоне стресса во время полномасштабного вторжения. Анна не скрывает, что ей пришлось принимать специальные лекарства, чтобы вернуть свой вес.

"Три месяца, будучи беременной Никитой, колола инсулин. После родов все вернулось в норму. Через пять лет проблема вернулась из-за стресса, войны, развода. Поэтому я принимала препарат, который влияет на гормоны и сейчас прекрасно себя чувствую", - отметила она.

Актриса добавила, что сейчас чувствует себя намного лучше, ведь ее состояние здоровья стабилизировалось. По ее словам, она придерживается правильного питания, но при этом может иногда себе позволить фаст-фуд:

"Сейчас выровнялись анализы, поэтому подъедать вообще не хочется. Три раза в неделю я занимаюсь спортом, придерживаюсь здорового рациона. Но, если хочу сладкого или фаст-фуда - позволяю себе. Просто не ем этого много".

Недавно Анна Саливанчук рассказала об отношениях с экс-супругом-нардепом перед их разводом.

Вас также могут заинтересовать новости: