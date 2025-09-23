Она призналась, что экономит.

Украинская ведущая и блогерша Елена Филонова высказалась о росте цен и подорожании стоимости аренды жилья в стране.

Блогерша Ангелина Пичик опубликовала в своем TikTok-аккаунте видео, на котором спрашивает Филонову, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Киеве. Она ответила, что наблюдает падение уровня жизни и повышение цен на аренду квартир:

"Хотя я считаю, что во время войны люди должны быть более лояльными, а не драть последние средства. Потому что если у человека, например, зарплата 20 тысяч гривень, а аренда квартиры 15, еще и коммуналка, то, я извиняюсь, как человеку на 5 тысяч гривень выжить в столице?".

Филонова отметила, что модная индустрия очень быстро развивается, поэтому всем хочется выглядеть красиво, а это, как и косметологические процедуры, стоит денег. "Поэтому я не удивляюсь, что есть очень много девушек, которые ищут легких отношений с мужчинами, чтобы обеспечить себе какой-то кусочек красивой жизни. Они об этом все говорят. Я думаю, что для вас это не является каким-то открытием", - сказала ведущая.

На прямой вопрос, сколько примерно ведущая тратит в столице, Филонова не ответила прямо. Она отметила, что не считает точные суммы расходов, но начала экономить на питании:

"Я могу пойти в магазин и очень мало купить. У меня рядом маленький магазинчик, там десяток яиц стоит 58,60 гривень. Супер цена. Могу купить еще огурчиков на 20-30 гривень, пару томатов взять. И так я питаюсь несколько дней".

Напомним, ранее о том, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Киеве, рассказала певица Елена Тополя.

