Девушка находится под санкциями США и ЕС, поэтому в Европу уже не летает.

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета вылетела в Париж 23 февраля 2022 года, воспользовавшись дневным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из аэропорта "Шереметьево", пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

В публикации говорится, что, вполне вероятно, что именно из Франции она опубликовала сторис "Нет войне" в Instagram. Однако, как отмечается, вскоре это сообщение исчезло с ее страницы.

При этом, Песков в интервью NYT заявлял, что узнал о так называемой "специальной военной спецоперации" (СВО) только тогда, когда она началась.

Сообщается, что с 2020 года дочь Пескова вела бизнес в России. До того, она жила на две страны - Францию и Россию. Девушка якобы приобрела компанию "Сперанса ДС", которая занималась туризмом и рекламой, а также зарегистрировала фирму "Лиза и Саша", которая занималась пошивом одежды. Отмечается, что сейчас обе компании уже ликвидированы.

Еще, согласно информации, у дочери чиновника доля 30% в московском рекламном агентстве "Центрум", среди клиентов которого Минпромторг, Минсельхоз и мэрия Москвы. Известно, что в этом году Елизавета вышла замуж за петербуржца Даниила Ромашова и взяла его фамилию.

Также паблик утверждает, что полномасштабная война, которую Россия начала против Украины, "испортила" девушке жизнь, поскольку до этого она регулярно летала в Европу, что подтверждают данные пограничной службы ФСБ.

Начиная с 2017 года девушка путешествовала в Гамбург, Париж, Цюрих, Хельсинки, Прагу. Однако, после 24 февраля 2022 года Елизавета внесена в санкционный список США, а затем и в список Евросоюза.

Указывается, что после этого дочь российского чиновника не летала в Европу, но совершала поездки в ОАЭ, Турцию, Таиланд, Катар и Казахстан.

Также якобы в Париже у семьи Песковых осталась квартира. Владельцем 180-метровых апартаментов является французское юридическое лицо SIRIUS, которое на три четверти принадлежит бывшей жене Пескова Екатерине Солоцинской и еще на четверть - Лизе Песковой. Однако, в апреле 2022 года Елизавета вышла из состава учредителей этой фирмы. Владеет ли дочь Пескова долей в этом жилье сейчас - неизвестно.

Свежие заявления Кремля относительно войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российский диктатор Владимир Путин остается открытым к урегулированию ситуации в Украине путем мирных переговоров. Более того, он рассчитывает, что в этом вопросе продолжится работа с США. При этом, Песков отметил, что планы давления на Россию не способствует урегулированию войны в Украине.

Также мы писали, что Песков заявил, что обвинения в сторону России, что в небе над столицей Дании Копенгагеном были их дроны, являются "голословными". Над зданием аэропорта 22 сентября были замечены неизвестные беспилотники, из-за чего работу пришлось временно останавливать. В этот же день дроны были замечены и в Норвегии. В Осло раздавалась воздушная тревога из-за сообщения о беспилотниках над военной крепостью Акерсхус.

