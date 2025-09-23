Эксперты провели собственные тесты, чтобы выяснить, какие кроссоверы имеют самый низкий расход топлива в реальных условиях.

Расход топлива является важным критерием при выборе автомобиля. Многие водители хотят, чтобы их транспортное средство было экономным.

В What Car? определили 10 компактных кроссоверов с самым низким расходом топлива в реальных условиях. Для этого эксперты провели собственные тесты.

ТОП-10 компактных кроссоверов с самым низким расходом топлива:

Toyota Yaris Cross 1.5 (бензиновая версия) - 4,7 литра на 100 км. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid - 4,8 литра на 100 км. Volkswagen Taigo 1.0 (бензиновая версия) - 5,6 литра на 100 км. Suzuki Vitara 1.6 (бензиновая версия) - 6 литров на 100 км. Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi - 6 литров на 100 км. Peugeot 2008 1.2 Puretech 130 - 6 литров на 100 км. Vauxhall/Opel Mokka X 1.6 CDTi 136 - 6 литров на 100 км. Seat Arona 1.0 TSI - 6,1 литра на 100 км. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI - 6,1 литра на 100 км. Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110 - 6,1 литра на 100 км.

Компактный кроссовер Toyota Yaris Cross с 1,5-литровым бензиновым двигателем оказался самой экономной моделью в своем классе. Этот автомобиль расходует менее 5 литров топлива на 100 км в смешанном цикле.

Также эксперты похвалили Toyota Yaris Cross за приятную управляемость и удобную приборную панель. По их словам, это отличный городской автомобиль.

5 очень надежных недорогих автомобилей

Ранее в GoBankingRates назвали 5 недорогих автомобилей с пробегом, которые способны проехать более 300 000 километров без серьезных поломок. Эксперты заверили, что эти модели почти "неубиваемые".

В частности, в издании посоветовали обратить внимание на Honda Civic и Subaru Forester. Также эксперты высоко оценили надежность Honda Accord, Mazda6 и Toyota RAV4.

