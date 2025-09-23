Пролет аэростатов фиксировали в Московской области и Москве, Чувашии и Татарстане, Ярославской и Тверской областях.

В ночь на 23 сентября дроны массированно атаковали сразу несколько регионов России. Одной из особенностей этой атаки было использование неизвестных аэростатов, которые сбили с толку российскую ПВО, пишет российское издание РБК со ссылкой на источники из Минобороны РФ.

"Воздушных шаров было действительно много, при этом они не имеют никакой точности", - сказал собеседник издания.

Отмечается, что пролет аэростатов фиксировали в Московской области и Москве, Чувашии и Татарстане, Ярославской и Тверской областях. Российские "военкоры" заявляли о том, что это воздушные шары летели на высоте около 10 километров над Москвой и несли боевую часть.

Как пишет Militarnyi, на заявленной высоте обычно летают крупные пассажирские и транспортные самолеты. Журналисты отметили, что появление неустановленных объектов на этих высотах может дезорганизовать воздушное сообщение и помешать работе российских систем ПВО.

В издании подчеркнули, что эта версия подтверждается кадрами инцидента с пролетом тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" на сверхнизких высотах прямо над жилыми домами в Москве в ночь на 23 сентября.

Ранее российский Telegram-канал Astra писал, что в результате атаки украинских дронов на оккупированный Крым в ночь на 21 сентября были повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура оккупантов. Отмечается, что два беспилотника ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка в Раздольненском района и уничтожили радиолокационную установку.

Также россияне заявляют, что еще один дрон взорвался и повредил ЗРПК "Панцирь-С1" в районе села Донское Симферопольского района. Один российский военнослужащий получил ранение.

