Не всем понравилась работа художника.

В городе Коростышев, что в Житомирской области, открыли памятник украинскому певцу, писателю и продюсеру Кузьме Скрябину (настоящее имя - Андрей Кузьменко).

Как сообщает Суспільне, памятник установили в парке культуры ко Дню города. Скульптура высотой более трех метров изготовлена из местного гранита, а на пьедестале содержится надпись: "Не стидайся, то твоя земля". Автор скульптуры Алексей Марковский говорит, что сделал все по собственной инициативе, коммунальные службы помогли только с техническими работами:

"Эту идею я вынашивал давно. Потому что Кузьма - один из моих любимых украинских исполнителей. Его творчеством я восхищаюсь еще 90-х годов. Он для меня не просто певец, для меня он носитель глубоких философских суждений о жизни, об Украине, о нашем месте во Вселенной".

В то же время не все украинцы в восторге от этой работы. Некоторые пользователи сети считают, что Кузьма не похож на себя, а другие критикуют политические взгляды, которые он имел при жизни:

"Похож на Медузу Горгону".

"Хорошее дело, но не похож. Или художник его не чувствует".

"Неужели никто из "открывающих" не увидел, что он ужасен...".

"Он из Коростышева? Был ли меценатом для жителей? Или песню о вас написал? Или у вас, жители Коростышева, такие же двойные стандарты, как и у него?".

"Если честно... Посадите сквер, поставьте фонтан, да хоть клумбу посадите. Или скамейку имени человека. Зачем эти глыбы? Но это мое субъективное мнение и личный вкус, чтобы горожанам нравилось".

"Это скорее Горгона, а не Кузьма"

"Что он сделал для государства?".

"А какая потребность установления этого памятника именно в Коростышеве?".

Смерть Кузьмы Скрябина

Андрей Кузьменко - украинский певец, музыкант, телеведущий, продюсер, писатель и общественный деятель. Родился 17 августа 1968 года в городе Самбор Львовской области, рос в Новояворовске.

В 1989 году вместе с друзьями основал группу "Скрябин", которая стала одной из самых популярных в Украине. Его песни, среди которых "Спи собі сама", "Старі фотографії", "Люди, как кораблі", стали культовыми и вошли в золотой фонд украинской эстрады.

Кроме музыки, Кузьма работал на телевидении, в частности был ведущим программ "Шанс" и "Шейканемо". В 2006 году издал автобиографическую книгу "Я, "Победа" и Берлин", получившую популярность среди читателей.

Трагически погиб в ДТП 2 февраля 2015 года на Днепропетровщине. Память о Кузьме чтят многочисленными концертами и культурными проектами.

