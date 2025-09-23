В WhatsApp появился бесплатный переводчик чатов с поддержкой украинского языка

Разработчики внедрили в приложение для iOS и Android новую полезную функцию,

После запуска ограниченного бета-теста разработчики WhatsApp наконец-то запустили встроенный перевод сообщений для всех пользователей iPhone и Android. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Новая функция позволяет переводить сообщения прямо внутри мессенджера: в индивидуальных чатах, группах и каналах. В отличие от Telegram, перевод происходить на самом смартфоне без использования облачных сервисов, то есть для работы функции не требуется интернет.

Для перевода нужно нажать на текст и удержать его, а затем выбрать "Перевести" и язык. На Android также доступна дополнительная функция автоматического перевода для всей переписки в чате – чтобы все будущие входящие сообщения в ней также переводились на выбранный язык.

Пользователям Android на старте будет доступно шесть языков: английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский. В iPhone сразу можно переводить более чем на 19 языков, в том числе на украинский. В компании обещают постепенно расширять список.

Функция уже появилась в апдейте для Google Play и App Store, но он распространяется постепенно – на это может потребоваться от 1 до 3 дней.

Несколькими днями ранее WhatsApp получил новую функцию для общения, которой не хватает в Telegram. "Напоминания" позволят не забыть важные сообщения, на которые нужно ответить.

УНИАН рассказывал, как добавить музыку в профиль Telegram. Это новая функция, которая появилась в начале сентября.

