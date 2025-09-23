Россияне изготавливают свои БпЛА вообще без единого канала связи.

Россияне начали изготавливать свои ударные дроны V2U на искусственном интеллекте вообще без единого канала связи, поэтому подавить такой беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно. Об этом сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в фейсбуке.

"Раньше на этом дроне мы находили LTE-модем для каких-то целей, а вот уже третий трофей мне попадается без модема. То есть теперь БПЛА стал вообще без единого канала связи", - рассказал "Флеш".

По его словам, такой беспилотник ориентируется автономно и атакует цель тоже автономно, а "подавить его управление и навигацию РЭБ невозможно, потому что нечего душить".

Видео дня

"Я считаю эту технологию угрозой будущего: дрон может например летать сам над дорогой или железнодорожными путями и искать себе цели для атаки. Были уже случаи, когда дрон атаковал скопление людей на рынке", - отметил эксперт.

РФ совершенствует дроны

Как сообщал ранее УНИАН, российские FPV-дроны скоро будут долетать до Киева. По словам заместителя командира 21 отдельного полка беспилотных систем Егора Фирсова, расстояние, на которое залетают эти вражеские БпЛА, будет увеличиваться, и столице Украины надо готовиться ловить их, ведь классическая ПВО в этом случае будет бессильна. Он заверил, что технологии, как этому противодействовать, есть, единственное, что должно быть, - максимальная технологизация Вооруженных сил.

Также недавно "Флеш" рассказал, что могут новые "Шахеды" россиян. Он отметил, что враг пытается превратить большой неповоротливый БпЛА на аналог FPV, который управляется радиоканалом напрямую с территории РФ или оккупированных территорий. Этот "Шахед" имеет на борту видеокамеру, которая может напрямую передавать картинку.

Кроме того, в РФ придумали, как увеличить дальность FPV-дронов. По мнению аналитиков Defense Express, оккупанты могли задействовать с этой целью тяжелый дрон-ретранслятор с катушкой, который должен удлинить линию связи между оператором и ударным дроном примерно в четыре раза.

Вас также могут заинтересовать новости: