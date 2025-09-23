Россияне начали изготавливать свои ударные дроны V2U на искусственном интеллекте вообще без единого канала связи, поэтому подавить такой беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно. Об этом сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в фейсбуке.
"Раньше на этом дроне мы находили LTE-модем для каких-то целей, а вот уже третий трофей мне попадается без модема. То есть теперь БПЛА стал вообще без единого канала связи", - рассказал "Флеш".
По его словам, такой беспилотник ориентируется автономно и атакует цель тоже автономно, а "подавить его управление и навигацию РЭБ невозможно, потому что нечего душить".
"Я считаю эту технологию угрозой будущего: дрон может например летать сам над дорогой или железнодорожными путями и искать себе цели для атаки. Были уже случаи, когда дрон атаковал скопление людей на рынке", - отметил эксперт.
РФ совершенствует дроны
Как сообщал ранее УНИАН, российские FPV-дроны скоро будут долетать до Киева. По словам заместителя командира 21 отдельного полка беспилотных систем Егора Фирсова, расстояние, на которое залетают эти вражеские БпЛА, будет увеличиваться, и столице Украины надо готовиться ловить их, ведь классическая ПВО в этом случае будет бессильна. Он заверил, что технологии, как этому противодействовать, есть, единственное, что должно быть, - максимальная технологизация Вооруженных сил.
Также недавно "Флеш" рассказал, что могут новые "Шахеды" россиян. Он отметил, что враг пытается превратить большой неповоротливый БпЛА на аналог FPV, который управляется радиоканалом напрямую с территории РФ или оккупированных территорий. Этот "Шахед" имеет на борту видеокамеру, которая может напрямую передавать картинку.
Кроме того, в РФ придумали, как увеличить дальность FPV-дронов. По мнению аналитиков Defense Express, оккупанты могли задействовать с этой целью тяжелый дрон-ретранслятор с катушкой, который должен удлинить линию связи между оператором и ударным дроном примерно в четыре раза.