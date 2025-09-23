Премьер-министр отметил, что при необходимости пункты пропуска снова прекратят работу.

Польша ночью 25 сентября откроет границу с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск на заседании правительства, пишет Polsat News.

"Хотел сообщить вам, что мы вместе с министром внутренних дел, который сегодня выдаст соответствующее распоряжение, решили вновь открыть пограничные пункты - железнодорожные и автомобильные", - отметил он.

Также Туск напомнил, что закрытие границы было обусловлено военными учениями "Запад-2025" в Беларуси, которые представляли "повышенную угрозу" для Польши. По его словам, открытие границ сейчас является "самым разумным шагом" со стороны польского правительства. Однако он допустил, что при необходимости они снова будут закрыты.

Видео дня

"Если возникнет необходимость, возрастет напряженность или усилится агрессивное поведение наших соседей, мы не будем колебаться и примем решение снова закрыть пункты пропуска", - добавил премьер-министр Польши.

Польша закрыла границу с Беларусью: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 9 сентября Туск объявил, что Польша полностью закроет границы с Беларусью из-за военных учений "Запад-2025", которые та проводила вместе с Российской Федерацией. Также премьер-министр подчеркнул, что ответом на такие агрессивные российско-белорусские маневры будут учения польской армии и союзных сил.

В России отреагировали на решение Польши о закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова заявила, что такой шаг будет иметь "последствия". По ее словам, к участию в наблюдении за этими учениями приглашали представителей всех стран ОБСЕ, в том числе и Польши, но, как она выразилась, "Варшава демонстративно проигнорировала принятые как жест доброй воли решения о переносе маневров от польских границ в центральную часть Беларуси и снижении количества задействованного в них личного состава и военной техники".

Вас также могут заинтересовать новости: