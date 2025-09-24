Яичница, приготовленная в микроволновке, не менее вкусная, чем та, что жарилась на сковороде, к тому же она полезнее, потому что в ней меньше жира.

Яичница - блюдо, возможно, и не самое полезное, но вкусное и богатое белком. Оказывается, готовить его можно и без сковороды, пишет Express.

Пожарить яйцо можно и в микроволновой печи, причем на это вам потребуется времени меньше минуты. Еще одно преимущество этого способа приготовления - меньшее количество использованного жира, а значит, более низкая калорийность. К тому же на кухне не будет дыма. Поэтому, отмечается, приготовление яичницы в микроволновке - это проще, быстрее, полезнее, но не менее вкусно, как на сковороде.

Приготовить яичницу в микроволновой печи чрезвычайно легко. Сначала сбрызните маслом тарелку для микроволновки или другую форму, разбейте туда яйцо. Возьмите нож и осторожно проколите желток (не настолько, чтобы он разлился). Поставьте форму в микроволновую печь на высокую мощность на 30 секунд.

Оставьте яйцо в микроволновке еще на одну минуту, затем проверьте его готовность. Если вы любите, чтобы оно было более прожаренным, можете включить печь еще на 10 секунд.

Другие рецепты приготовления яиц

Ранее УНИАН рассказывал, как готовить идеальные яйца пашот. Трое поваров, которым задали этот вопрос, назвали одно главное условие: правильная температура воды. Они отметили, что самое важное при готовке яиц этим способом - не пропустить тот момент, когда вода уже начинает закипать, но еще не кипит. Именно тогда нужно погружать яйцо в воду.

Также мы писали, как жарить яйца, чтобы были вкусные и не подгорели. Повар и основательница Fat Girl Hedonist Кари Гарсия утверждает, что для того, чтобы яичница на сковороде получилась более вкусной, ее нужно приготовить со столовой ложкой воды. Воду на сковороду следует лить в тот момент, когда белки будут готовы примерно на 80 процентов.

